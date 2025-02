Curcio nuovo procuratore della Dda di Catanzaro, gli auguri di Gratteri: «Spero farai meglio di noi»

LA CERIMONIA

CATANZARO «Se per un anno mezzo non c’è stata la nomina del mio sostituto, significa che c’è stato un impasse nel Csm». Così Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Napoli, nel corso del suo intervento alla cerimonia di insediamento di Salvatore Curcio alla guida della Dda di Catanzaro.

«Stai attento – ha detto ancora Gratteri – arriva per primo e va via sempre per ultimo. La tua porta sia sempre aperta come le porte aperte della pubblicità, apri uno sportello per gli ultimi e parla con tutti, ascolta perché i calabresi non sono masochisti ma vogliono essere ascoltati». E ancora: «Fai innesti di giovani in Dda perché così si cresce, è importante creare un vivaio, fatti aiutare dalle procure circondariali e fidati molto di Capomolla che è una grande persona». E infine: «Ti auguro tanta fortuna, mi auguro che farai meglio di noi ma ce la farai solo se ti dedicherai all’ufficio 12 ore al giorno».

