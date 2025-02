Lite degenera in accoltellamento, ferito un 50enne calabrese

il fatto

Nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Potenza sono intervenuti nella zona industriale della città a seguito della segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 in cui un cittadino riferiva di una violenta lite in corso tra due camionisti.Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno trovato un uomo riverso a terra con evidenti segni di aggressione e numerose macchie di sangue. Gli immediati accertamenti hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti: la vittima, un 50enne di origine calabrese, e un 52enne di Potenza, entrambi camionisti, avevano avuto un alterco per futili motivi legati al parcheggio dei mezzi pesanti. La discussione è degenerata quando l’aggressore ha estratto un coltello a serramanico, con una lama di 20 cm, colpendo più volte l’altro uomo all’addome.

