Maltempo Catanzaro, Sorical chiude Alli: disagi all’erogazione idrica, niente scuola nelle zone interessate

le conseguenze del maltempo

CATANZARO A seguito della forte ondata di maltempo che si è abbattuta in giornata su Catanzaro, Sorical ha riscontrato un allagamento che ha messo fuori servizio la cabina che alimenta l’impianto pozzi Alli. «Il campo pozzi Alli – fa sapere Sorical – è fermo per l’allagamento delle cabine elettriche di Media Tension. I tecnici della Sorical hanno allertato E-Distribuzione per disalimentare l’area a consentire alle squadre tecniche di poter accedere al sito ed effettuare le riparazioni. Si precisa che il campo pozzi Alli Basso alimenta i quartieri della zona Lido con risorsa aggiuntiva rispetto alle portate provenienti dall’Ipot Santa Domenica. Pertanto le zone basse di Catanzaro subiscono, Simeri Crichi, Soveria Simeri, Sellia Maria, Cropani, Sersale e Botricello subiscono una importante riduzione di portata ai serbatoi in testa alle reti di distribuzione».

La stessa Sorical ha comunicato all’ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili che si rende necessario chiudere l’impianto per effettuare un intervento urgente di manutenzione. Possibili disagi, dunque, per l’erogazione idrica nelle zone interessate di Bellino, Giovino, Barone e Lido est fino al passaggio a livello su viale Crotone. In considerazione dei disagi, con ordinanza sindacale è stata disposta per domani, lunedì 3 febbraio, la chiusura di tutti i plessi scolastici dell’istituto comprensivo Vivaldi e dell’IIS Fermi, oltre che il solo plesso di via Melito Porto Salvo dell’IIS Grimaldi Pacioli Petrucci Ferraris Maresca.

I disagi negli altri impianti

Il maltempo che si è abbattuto sulla Calabria centrale jonica ha creato danni e disservizi anche ad altre infrastrutture idriche gestite dalla Sorical. Sempre a causa del nubifragio che si abbattuto nell’area centro-nord della Calabria sono fermi tre impianti di potabilizzazione: Casali che alimenta Casali del Manco e Spezzano Sila: Trionto che alimenta Acri, San Cosmo Albanese, San Giorgio, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d’Epiro, Vaccarizzo e Bisignano; Savelli che sicura una parte della disponibilità idrica dello schema acquedottistico “Lese”, uno dei più articolati e complessi tra tutti gli acquedotti del complesso regionale, posto a servizio di alcuni comuni della fascia ionica dell’alto crotonese: Belvedere Spinello, Carfizzi, Casabona, Savelli, Verzino, Campana, Pallagorio, Cirò, Cirò Marina, Crucoli, Melissa, Rocca di Neto, San Nicola dell’Alto, Santa Severina, Strongoli oltre che di altri comuni dell’area ionica cosentina: Campana, Scala Coeli, Terravecchia, Pietrapaola, Cariati e Mandatoriccio. Tali impianti saranno riattivati non appena rientrano i parametri di alta torbidità dell’acqua grezza in ingresso.