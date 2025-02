Agricoltura, prorogata di un anno la gestione commissariale del Consorzio di Bonifica

DALLA REGIONE

CATANZARO Proroga per un anno della gestione commissariale del Consorzio di bonifica. Lo ha disposto con un proprio decreto il presidente della Regione Roberto Occhiuto, che contestualmente ha prorogato per un anno anche l’incarico di Giacomo Giovinazzo quale commissario straordinario dell’ente consortile unico regionale. Nel decreto si cita la relazione conclusiva sulla gestione commissariale di metà gennaio 2025, relazione che evidenzia che «l’attività commissariale finora posta in essere, sebbene rilevante, necessita di ulteriori sviluppi ed approfondimenti, prodromici alla gestione ordinaria, finalizzati: all’ultimazione dei lavori infrastrutturali finanziati dal Pnrr, ad assicurare la completa attuazione delle misure di riequilibrio finanziario, alla promozione del riordino dei comprensori irrigui ed all’indirizzo, coordinamento, supervisione e supporto tecnico alle operazioni di voto». Per questo, anche alla luce delle motivazioni esposte dal dipartimento vigilante, si decreta di «prorogare la gestione commissariale per ulteriori dodici mesi, e, per il medesimo periodo, l’incarico di commissario straordinario del Consorzio di Bonifica della Calabria a Giacomo Giovinazzo». Tra l’altro l’incarico di Giovinazzo era scaduto a fine anno e la gestione commissariale stava procedendo in regime di prorogatio. (a. cant.)

