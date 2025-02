Catanzaro, Ceresoli rientra all’Atalanta. Brignola verso la Ternana

calciomercato

CATANZARO Il Catanzaro ha comunicato che il difensore Andrea Ceresoli ha concluso la sua esperienza in giallorosso, facendo rientro all’Atalanta da dove era arrivato in prestito questa estate. «Al calciatore – scrive il club giallorosso in una nota – vanno i ringraziamenti per l’impegno profuso». Nelle ultime ore di calciomercato, il direttore sportivo Ciro Polito dovrebbe concludere altre trattative, sia in entrata che in uscita. Sembra, infatti, ormai prossimo all’addio Enrico Brignola che dovrebbe trasferirsi in serie C alla Ternana. Da valutare anche la posizione di Demba Seck che potrebbe lasciare le Aquile.

