Cosenza, maltrattamenti su due fratellini: sospesa la responsabilità genitoriale

il caso

COSENZA Si è svolta questa mattina, dinanzi al gip del tribunale di Cosenza, l’udienza di convalida per la mamma e la nonna dei due bimbi di 4 e 2 anni originari di Paola ricoverati all’ospedale Annunziata della città dei bruzi, nel Reparto di Chirurgia Pediatrica, con segni di presunti maltrattamenti.

Nei confronti delle due donne – giunte stamane al palazzo di giustizia di Cosenza intorno alle 10.30 ed uscite alle 12 – era stato disposto l’allontanamento dai bambini, oggi confermato dal giudice delle indagini preliminari all’esito dell’udienza di convalida. Importante anche un’altra decisione assunta dal gip che ha revocato la patria potestà ad entrambi i genitori. A riferirlo la legale dei tre indagati, l’avvocata Francesca Cribari che al Corriere della Calabria sulla posizione del padre dei bimbi aveva precisato: «non è mai andato in ospedale, non si è fatto vedere e non ha mai chiesto notizie». Con la decisione odierna, il giudice ha ravvisato la necessità di tutelare l’interesse dei minori, il principio cardine da tenere in considerazione nella valutazione della idoneità della condotta genitoriale. I bimbi sono ancora in ospedale e insieme a loro ci sono gli assistenti sociali e una psicologa infantile.

Sul caso, la procura di Paola ha avviato le indagini affidate ai carabinieri della locale compagnia ed ai colleghi di Cosenza e nei giorni scorsi è stato iscritto nel registro degli indagati anche il compagno 34enne della mamma dei piccoli, attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per via del suo coinvolgimento in un’altra indagine denominata “Affari di famiglia“. Il 13 febbraio è stata fissata l’udienza di merito dinanzi al Tribunale dei minori di Catanzaro per la conferma, modifica o revoca del provvedimento. (f.b.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato