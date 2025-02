Crisi Cosenza calcio, stasera torna Milicchio con “I Fatti del calcio”. Collegamenti con lo Sheraton di Milano

calcio in tv

COSENZA Torna stasera alle 20.40 l’approfondimento sportivo del lunedì de L’altro Corriere Tv (canale 75) con “I fatti del calcio” condotto dal giornalista Giuseppe Milicchio. Tanti gli argomenti trattati, a partire dal calciomercato invernale che proprio stasera alle 24 chiuderà i battenti. Ovviamente si discuterà della crisi del Cosenza, sempre più ultimo in classifica nel campionato di serie B dopo la sconfitta di Genova contro la Sampdoria. Si parlerà naturalmente dell’incontro rinviato a giovedì prossimo tra il sindaco Franz Caruso e il patron Eugenio Guarascio, del possibile cambio di proprietà e della posizione di Massimiliano Alvini (nelle ultime ore la società silana aveva sondato alcuni profili, su tutti quello di Cristiano Lucarelli come possibile sostituto sulla panchina rossoblù, ma almeno fino al prossimo turno di campionato il tecnico di Fucecchio resterà al suo psoto).

Come sempre, tanti gli ospiti presenti nella puntata odierna, dall’ex centrocampista del Cosenza Luciano De Paola ai giornalisti Sandro Mosca di Tuttosport e Valter Leone della Gazzetta dello Sport. Previsti anche dei collegamenti dall’hotel Sheraton di Milano, sede del calcio mercato, con i giornalisti Attilio Malena e Giuseppe Leo. Infine, come sempre, spazio alla voce del tifoso, “l’uomo che chiude la porta”, il vulcanico Felice Arieta.

