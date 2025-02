Crotone, c’è un candidato alternativo al sindaco Vincenzo Voce

verso le elezioni

CROTONE C’è già un candidato alternativo all’attuale sindaco di Crotone, Vincenzo Voce. Il tavolo del centrodestra si è più volte riunito ed è stato anche scelto il nome del probabile competitor. Si tratterebbe del presidente di un ordine professionale. L’iniziativa coinvolge soprattutto settori di Forza Italia che avrebbero, comunque, la benedizione di alcuni vertici regionali che stanno frequentando con grande insistenza Crotone. Chi ha partecipato agli incontri di Crotone sostiene che il ragionamento avviato è già molto avanti. Ci sono, quindi, settori del centrodestra che non vogliono sentire parlare di accordi con Voce e i suoi sostenitori. Se questa iniziativa dovesse andare in porto si correrebbe il rischio di spaccare il centrodestra in due, ma anche verticalmente FI. Non sfugge a nessuno che a sostegno di Voce potrebbe esserci il presidente della Provincia, Sergio Ferrari. Voce e Ferrari, secondo quanto è dato sapere, potrebbero avere stretto un patto elettorale che prevede l’appoggio di Ferrari a Voce per le elezioni comunali e quello di Voce a Ferrari per le elezioni regionali, sempre che il presidente della Provincia trovi spazio per essere candidato al consiglio regionale. Questo accordo elettorale viene visto con il fumo negli ochi da chi è candidato e spera di raccogliere consensi nella provincia di Crotone. In ogni caso gli amici di Ferrari stanno già pagando un costo per l’accordo con il sindaco di Crotone. Non a caso il vice presidente della Provincia, Fabio Manica, da qualche mese è diventato funzionale alla maggioranza che appoggia Voce quando si inasprisce il dibattito a livello di consiglio comunale. Voce, quindi, qualche chiedo al muro lo ha già conficcato. Probabilmente sperava in un centrodestra compatto, ma potrebbe non essere così per cui la partita per l’elezione a sindaco della città pitagorica resta aperta e non è difficile immaginare che si potrebbe prospettare l’ipotesi del ballottaggio. Più candidati ci sono e più si prospetta il ballottaggio. Dal canto suo Voce non sta fermo ed ha deciso di convocare i suoi per il prossimo 19 febbraio per l’apertura della campagna elettorale. La politica crotonese è in movimento e anche il Partito democratico ha avviato la partica per preparare le truppe. Il prossimo 7 febbraio dovrebbe esserci la prima iniziativa ufficiale e pubblica del Pd, che ha anche iniziato a ragionare sui possibili nomi da valutare per la scelta del candidato a sindaco. Chi è in ritardo, in questo momento, è quella parte del centrodestra che non vorrebbe appoggiare Voce, ma aspetta che arrivino indicazioni dai propri livelli regionali. (redazione@corrierecal.it)

