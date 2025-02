Nascondeva oltre mezzo chilo di droga in casa, 51enne arrestato ad Amantea

il fatto

AMANTEA Ni giorni scorsi ad Amantea (nel Cosentino), un 51 enne italiano, già noto alle Forze dell’Ordine è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione nella frazione di Campora San Giovanni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

I militari dopo averlo fermato si sono recati presso la sua abitazione, trovando in più punti della casa involucri con all’interno marijuana e hashish per un totale di oltre 600 grammi, nonché materiale per il confezionamento e due bilancini di precisione. Un curioso particolare è l’immagine delle carte dei Pokemon trovate su alcuni degli involucri in plastica contenenti lo stupefacente.

Le attività di indagine sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Paola, retta dal Procuratore facente funzione Ernesto Sassano.

L’arrestato, riaccompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, dopo l’udienza di convalida è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

