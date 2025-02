Maltempo nel Catanzarese, Fibercop annuncia la riparazione della rete telefonica

la comunicazione

CATANZARO «E’ stato ripristinato già a partire dalla serata di ieri 3 febbraio il servizio di rete telefonica nei comuni della provincia di Catanzaro colpiti dal maltempo degli scorsi giorni. Le squadre di tecnici specializzati di FiberCop e delle imprese appaltatrici sono prontamente intervenute fin dal tardo pomeriggio di domenica 2 febbraio per riparare i danni alle infrastrutture di rete consentendo ai cittadini di tornare alla normalità nel più breve tempo possibile. Ulteriori interventi proseguiranno anche nei prossimi giorni per il il ripristino di criticità residuali e localizzate». E’ quanto comunica in un comunicato FiberCop.