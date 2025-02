Reggio Calabria in vista delle comunali 2026. Spunta il nome di Anna Nucera alla guida di «una coalizione inclusiva»

la proposta

REGGIO CALABRIA Iniziano a rincorrersi già i primi nomi per il post Falcomatà. A Reggio Calabria, dove si voterà per le amministrative nella primavera 2026, si affaccia sulla scena politica la possibilità della discesa in campo della professoressa Anna Nucera. Una vita tra scuola e politica, l’ex dirigente scolastico dell’ITI “Panella Vallauri”, ha un passato come assessore comunale all’Istruzione. Il nome di Nucera spunta dopo l’appello fatto da cittadini e associazioni che vorrebbero «una svolta» per Reggio Calabria e chiedono alla professoressa di guidare una coalizione di liste civiche. Domani Nucera scioglierà le riserve e comunicherà la sua decisione nel corso di una conferenza stampa convocata in mattinata. «La nostra città si appresta a vivere la campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale. In questi giorni si sono rincorse voci su una mia possibile candidatura e, soprattutto, si sono sommati gli appelli da parte di stimati cittadini e di associazioni – cui va naturalmente il mio più sentito ringraziamento – per un mio impegno alla guida di una coalizione inclusiva e responsabile. Come è mio costume, sarò felice di incontrarvi per consegnare la mia valutazione, e le decisioni conseguenti, sulla proposta. Scioglierò le riserve su una mia eventuale candidatura, motivando l’accettazione o i motivi della rinuncia, come ritengo sia mio dovere a fronte di inviti pubblici e ripetuti, resi noti all’informazione o comunicati a chi si è fatto carico della proposta».

Nessun nome o possibili proposte arrivano da altre forze politiche. Anche da parte del centrodestra reggino, sempre molto critico con l’attuale sindaco Falcomatà, tutto per il momento tace sul tema comunali. (m.r.)

