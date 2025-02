Sanità vibonese, Occhiuto rassicura: «Presto i cittadini avranno un nuovo grande ospedale»

L’INTERVENTO

CATANZARO «La scorsa settimana ho avuto un incontro a Roma con l’impresa che sta realizzando i lavori del nuovo ospedale di Vibo Valentia, lo stesso inaugurato 25 volte e che per 25 volte ha visto la posa della prima pietra. Ora si sta procedendo con grande velocità, abbiamo trovato un accordo anche per la prosecuzione dei lavori senza interruzioni, sono molto fiducioso sulla possibilità di dare presto ai cittadini di Vibo un nuovo grande ospedale rimasto per troppi anni solo sulla carta». E’ quanto sostiene, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, attraverso i social annunciando alcune importanti novità sullo stato di avanzamento dei lavori del nosocomio vibonese.

Il “caso” Jazzolino

Il governatore si sofferma poi sullo “Jazzolino” interessato da lavori di ristrutturazione. E’ attuale il dibattito sui tempi di realizzazione. «Si sta costruendo un nuovo ospedale che costa tantissimo – ha detto il presidente della Regione Calabria – ho pensato che lo “Jazzolino” possa essere interessato dai lavori senza la necessità di sgombrarlo, creando evidentemente disagio a pazienti e operatori». L’obiettivo di Occhiuto, infatti, è quello di «modificare il finanziamento». E’ di oggi la notizia di un finanziamento Pnrr destinato al nosocomio vibonese. «Andrebbe rendicontato l’anno prossimo – ha aggiunto il governatore – ma sono a lavoro per modificarlo e non perdere le risorse». In questo modo, continua Occhiuto, «i lavori di adeguamento si potranno realizzare senza grandi stravolgimenti e senza minare l’attività degli operatori e dei pazienti». «Sto lavorando su questa possibilità – ha concluso – e sono fiducioso che nelle prossime settimane riusciremo a renderla concreta». (redazione@corrierecal.it)