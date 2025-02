Sorpreso con una ingente quantità di droga e armi, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un cosentino

i controlli

COSENZA I carabinieri di Cosenza Centro hanno eseguito un sequestro personale e locale nei confronti di F.V. (difeso dagli avvocati Antonio Quintieri e Laura Godino). All’esito dei controlli, l’uomo è stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga. Nello specifico si tratta di 4 involucri di plastica di colore bianco contenenti cocaina per un peso di 3,7 grammi; un contenitore di plastica di colore rosa con all’interno 19 involucri di plastica contenenti cocaina per un peso di 23,3 grammi; un involucro di materiale plastico con 100 grammi di hashish; due pezzi di hashish del peso di 45 grammi; sei involucri di plastica contenenti 21 grammi di hashish; un bilancino di precisione, un coltello con lama intrisa di droga; una pistola semiautomatica; 35 cartucce a salve.

La procura di Cosenza aveva chiesto gli arresti domiciliari, la giudice Antico ha accolto la tesi difensiva applicando l’obbligo di presentazione alla Pg. (f.b.)