Svezia sotto shock, strage in una scuola: almeno dieci morti

Almeno dieci morti e una quindicina di feriti. E’ il bilancio provvisorio di un attacco avvenuto questa mattina nel campus Risbergska di Orebro, in Svezia, circa 200 km a ovest di Stoccolma. L’attacco è stato sferrato in un campus scolastico che accoglie principalmente studenti di età superiore ai 20 anni e offre corsi di scuola primaria e secondaria superiore, nonché lezioni di svedese per immigrati, formazione professionale e programmi per persone con disabilità. Il presunto autore, un uomo di cui la polizia non ha fornito le generalità, ha aperto il fuoco con un’arma automatica contro le persone che si trovavano all’interno del campus. La polizia ha fatto sapere che l’uomo è tra le vittime, ma non ha precisato se sia stato lui stesso a togliersi la vita, così come riportano alcuni media svedesi, oppure sia stato colpito dagli agenti arrivati subito dopo che era scattato l’allarme. La polizia svedese esclude che si sia trattato di un attentato terroristico e sta investigando per risalire al movente. Roberto Eid Forest, capo della polizia locale, ha affermato che gli inquirenti stanno ancora identificando le vittime e ritengono che il “principale autore”, sconosciuto alle forze dell’ordine, abbia agito da solo. Le autorità non avevano avuto “alcun preavviso” dell’attacco, avvenuto poco dopo le 12.30 ora locale, ha detto Forest. “Al momento siamo fiduciosi che non si verificheranno altri attacchi”, ha aggiunto. Il campus e le scuole locali dove gli studenti erano stati bloccati sono stati evacuati in sicurezza. “E’ con tristezza che ho appreso la notizia del terribile atto di violenza avvenuto a Orebro. I miei pensieri sono rivolti a coloro che sono stati colpiti e ai loro familiari. E’ un giorno molto doloroso per tutta la Svezia”. Lo scrive in un post sui social il primo ministro svedese, Ulf Kristersson. Messaggi di cordoglio sono arrivati da tutte le principali autorita’ svedesi e da diversi leader stranieri. “I fatti di Orebro sono orribili, siamo vicini alla Svezia”, ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. – Sono “profondamente scioccato e rattristato dall’attacco alla scuola Risbergska di Orebro”, “solidarieta’ alla Svezia in questo momento difficile”, ha aggiunto sui social il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa.