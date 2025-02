Contraffazione, sequestrate oltre 22 tonnellate pellet

l’indagine

TRIESTE I militari della Guardia di Finanza di Trieste e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno intercettato negli spazi doganali di Fernetti un veicolo proveniente dall’Ucraina e diretto nel territorio nazionale che trasportava oltre 22 tonnellate di pellet contraffatto. La merce era contenuta in numerosi sacchi da 15 kg. Una perizia sul prodotto ha evidenziato come fosse stato illecitamente apposto un marchio ‘falso’ di una marca del settore. Le confezioni, infatti, sono risultate prive del codice identificativo dell’azienda italiana ricevente e nessuno degli attori coinvolti nell’importazione e’ risultato essere autorizzato dalla casa produttrice. Inoltre, il layout e la grafica risultavano difformi rispetto agli standard richiesti per l’applicazione del sigillo di qualita’. Si e’ proceduto, quindi, al sequestro del materiale combustibile e alla contestuale denuncia alla locale autorita’ giudiziaria del legale rappresentante dell’azienda italiana importatrice.