Nesci: Falcomatà la smetta di giocare a fare la vittima e si impegni per il territorio

l’intervento

REGGIO CALABRIA “In seguito alle recenti dichiarazioni del Sindaco Falcomatà, voglio mettere in evidenza un aspetto cruciale: è ora di smettere di ricorrere alla demagogia e iniziare a saper amministrare, perché le chiacchiere non portano risultati concreti per i cittadini. Il Sindaco accusa il governo di non investire adeguatamente nelle infrastrutture, lamentando la deturpazione dei manti stradali, ma dimentica che la responsabilità di garantire servizi e infrastrutture efficienti ricade anche sulla sua gestione amministrativa”. Lo afferma l’europarlamentare Denis Nesci (Fdi-Ecr). “In particolare – prosegue Nesci – siamo ancora in attesa di una risposta riguardo la lettera inviata sulla vergognosa condizione della strada SP9 Fabrizia-Laureana di Borrello. È inaccettabile che i cittadini della Città Metropolitana di Reggio Calabria, già provati da numerose difficoltà, debbano affrontare ulteriori disagi a causa di una gestione inadeguata delle strade. E’ ora di dire basta: il Sindaco deve smettere di giocare a fare la vittima e iniziare a impegnarsi seriamente per promuovere il dialogo con le istituzioni competenti, invece di lanciarsi in accuse strumentali. È inammissibile che chi occupa un ruolo di responsabilità si rifugi nella demagogia, ignorando le proprie responsabilità. Ogni attore deve fare la propria parte, e il Sindaco dovrebbe smettere di alimentare una sterile retorica di accuse per focalizzarsi sulla gestione della propria amministrazione. È giunto il momento di abbandonare le chiacchiere e passare all’azione, lavorando per trovare soluzioni efficaci che possano davvero portare benefici concreti alla comunità. I cittadini non possono continuare a vivere nella solita condizione di abbandono e disinteresse.”

