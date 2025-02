Reggio Calabria, Anna Nucera scende in campo per le comunali 2026: «La città ha bisogno di tutti» – VIDEO

l’annuncio

REGGIO CALABRIA «Ringrazio chi ha proposto la mia candidatura a sindaco, è una cosa che mi fa piacere, una richiesta che mi ha colto di sorpresa ed emozionata». Così Anna Nucera nel corso della conferenza stampa convocata a Reggio Calabria per sciogliere le riserve sulla decisione di scendere in campo in vista delle comunali che nella città dello Stretto si svolgeranno nella primavera del 2026. Una vita tra scuola e politica, l’ex dirigente scolastico ha un passato come assessore comunale all’Istruzione. Il nome di Nucera spunta dopo l’appello fatto da cittadini e associazioni che vorrebbero «una svolta» per Reggio Calabria e chiedono alla professoressa di guidare una coalizione di liste civiche.

L’annuncio: «Da sempre al servizio degli altri»

«Ho vissuto la vita sempre pensando che fosse mio dovere essere al servizio degli altri. Lo sento, è una passione, una cosa che di ha dentro», ha detto Nucera annunciando, dunque, di accogliere la richiesta e di voler scendere in campo: «Vorrei fare un percorso per stare con la gente e decidere insieme alle cittadine e ai cittadini, con un programma che deve mirare a migliorare le condizioni della nostra città e porsi l’obiettivo di far crescere sul terreno della partecipazione i cittadini e soprattutto i giovani. L’obiettivo che mi pongo è che sia un percorso di crescita per tutti noi, per arrivare a fare un programma che sarà portato avanti non solo da me, ma da tutti coloro che si vorranno mettere in gioco». E infine l’appello alla cittadinanza: «Se c’è qualcuno che ha voglia di fare o ha qualche idea io parlerò con loro, andrò nei quartieri e nelle associazioni. La città ha bisogno di tutti». (m.r.)

