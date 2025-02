Farmaci contraffatti, 286 siti oscurati e 23 arresti

l’operazione

ROMA Migliaia di medicinali e sostanze dopanti sequestrati per un valore di oltre 2 milioni di euro, 23 arresti e 138 denunce, 286 siti web di vendita illegale di Farmaci contraffatti oscurati e quattro atleti risultati positivi ai controlli antidoping E’ il bilancio in Italia dell’operazione internazionale Shield V finalizzata al contrasto della criminalità farmaceutica e alla tutela della salute. L’operazione si è svolta da aprile a novembre 2024 sotto la direzione di Europol e con la partecipazione di 30 tra Paesi membri dell’Unione Europea ed extra Ue e di diverse organizzazioni internazionali. Per l’Italia in campo i Nas e l’Agenzia Dogane e Monopoli.

