Blitz straordinario dei carabinieri ad Arghillà di Reggio Calabria: recuperate 15 auto rubate

lotta alla criminalità

REGGIO CALABRIA Una vasta operazione dell’Arma dei Carabinieri ha inferto un duro colpo alla criminalità nel quartiere di Arghillà. I Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria, con un dispositivo straordinario di uomini e mezzi, hanno condotto un’azione mirata e incisiva nella serata di mercoledì, rafforzando la presenza dello Stato in un’area storicamente difficile. L’operazione ha portato al recupero di 15 autovetture rubate, abilmente nascoste nelle pertinenze di edifici e all’interno di garage delle palazzine di edilizia popolare. Un colpo significativo al traffico di veicoli rubati, con le auto prontamente restituite ai legittimi proprietari. Questo ritrovamento dimostra come il quartiere fosse diventato un crocevia per la ricettazione, ora smantellato grazie all’azione tempestiva dei militari. Altro risultato rilevante è stato il sequestro di quasi 400 grammi di marijuana, occultati in svariati punti, compreso un contatore dell’energia elettrica, chiara testimonianza delle sofisticate strategie adottate dagli spacciatori per eludere i controlli. Sono state identificate 50 persone e controllati 40 veicoli, con particolare attenzione ai soggetti sottoposti a misure restrittive. L’attività di controllo ha consentito di accertare eventuali violazioni e di rafforzare il monitoraggio di coloro che gravitano attorno ad ambienti criminali. L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alla criminalità, che prevede un’intensificazione dei controlli nei quartieri a rischio della città. I Carabinieri continueranno a operare con determinazione e impegno per garantire sicurezza e legalità, rafforzando il presidio del territorio e rispondendo con fermezza alle sfide della criminalità. Il ripristino della legalità in aree critiche come Arghillà è una priorità, e l’Arma proseguirà senza sosta nel proprio lavoro per restituire ai cittadini un ambiente più sicuro e vivibile.

