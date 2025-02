Terremoto alle Eolie, «no a rischi tsunami»

il commento

MESSINA «Il rischio di tsunami è da escludere. Considerata l’intensità moderata del terremoto avvenuto in mare tra l’Isola si Alicudi e quella di Filicudi, con una magnitudo di 4.8, ci aspettiamo al massimo qualche scossa di assestamento». Lo ha spiegato all’AGI Lucia Margheriti, direttrice dell’Osservatorio nazionale terremoti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). «Nell’area interessata, notoriamente sismica, la placca africana spinge verso quella europea e il movimento può causare appunto terremoti», dice l’esperta. «La scossa è stata registrata a 20 chilometri di profondità ed è stata percepita da un’area vasta della costa della Sicilia settentrionale e anche in alcune aree della Calabria», aggiunge. «Successivamente abbiamo registrato 3-4 scosse meno intense – continua Margheriti – suggerendoci che si tratta di una sequenza poco attiva. Il fatto che poi si sia verificato in mare ha certamente contribuito ad evitare danni». Se ci saranno scosse piu’ forte nelle prossime ore o giorni impossibile saperlo. «Non possiamo prevederlo», conclude l’esperta.