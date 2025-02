Allagamenti, scuole chiuse e treni soppressi: nuova ondata di maltempo sul versante jonico

il meteo

CATANZARO Allagamenti, piccoli smottamenti e innalzamento del livello dei corsi d’acqua. Sono questi gli effetti della nuova ondata di maltempo che sta interessando soprattutto la fascia ionica calabrese e alcune aree interne in provincia di Catanzaro. Piove quasi ininterrottamente dal pomeriggio di ieri e questo sta creando problemi alla viabilità soprattutto nelle zone già colpite dalla precedente perturbazione che ha interessato la regione domenica scorsa. Durante la notte scorsa gli interventi hanno riguardato principalmente piccoli smottamenti sulle strade secondarie, specie nella zona della Presila. Nevicate sono state registrate, sin dalla serata di ieri, sulle principali vette della Sila. Al momento la situazione è sotto controllo ed è monitorata costantemente dalla Protezione Civile, dalle Prefetture interessate e dagli Enti locali.

La Protezione civile ha diramato per oggi un bollettino di allerta meteo arancione relativa al versante jonico del Catanzarese, del Crotonese e del Reggino, gialla nel Vibonese e sul Tirreno catanzarese. Disposta, per la giornata odierna, la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado in diversi Comuni, tra cui Catanzaro e Crotone. Allagamenti e disagi si sono verificati nelle prime ore della mattinata, in particolare in provincia di Catanzaro, dove i vigili sono al lavoro per verifiche su infiltrazioni d’acqua in abitazioni già colpite dal nubifragio di sabato scorso. A causa del maltempo, anche l’offerta ferroviaria ha subito una riduzione, con l’attivazione di corse bus dalle 5 alle 7.30 sulla linea Reggio Calabria-Catanzaro Lido e dalle 6.40 alle 9.30 sulla linea Lamezia Terme-Catanzaro Lido.

Nella foto uno smottamento a San Pietro a Maida causato dal nubifragio dello scorso weekend

