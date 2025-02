Catanzaro, Cannizzaro chiede l’istituzione del tavolo del centrodestra: «Unità fuori discussione»

l’intervento

CATANZARO «Le forze politiche catanzaresi attraversano in queste ore una fase di confronto e dibattito molto importante, perché riguarda il futuro della città capoluogo. Ciò che non è, però, minimamente in discussione è l’unità dei partiti del centrodestra e la piena sintonia con gli alleati, colleghi e amici segretari regionali di Fratelli d’Italia e Lega, Wanda Ferro e Filippo Mancuso». Così in una nota il segretario regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, con riferimento alla situazione politica nel Comune di Catanzaro delineata dal Corriere della Calabria, con diverse fibrillazioni anche nella coalizione di centrodestra. «Forza Italia – prosegue Cannizzaro – è pronta al dialogo, esattamente come gli altri alleati. Il centrodestra dimostra capacità di saper governare ovunque si cimenti, guidando con successo sia la Regione Calabria, con l’esecutivo regionale targato Roberto Occhiuto, sia il Governo nazionale targato Giorgia Meloni. È evidente anche che, laddove il centrodestra è opposizione, si manifesta tutta l’incapacità della sinistra di amministrare e di interpretare i bisogni dei cittadini. Esattamente come avviene per il Comune di Catanzaro, dove la Giunta Fiorita si sta distinguendo negativamente. È nostra intenzione, quindi chiedere ufficialmente a tutti gli alleati l’istituzione di un tavolo di coalizione che consenta un confronto con tutti i soggetti politici che vogliono essere alternativi al malgoverno della sinistra. Un tavolo – conclude – che possa, con unità d’intenti, lavorare alla costruzione di progetti futuri per il capoluogo».

