Cesare Parodi eletto nuovo presidente dell’Anm

la nomina

Cesare Parodi (Mi) è il nuovo presidente dell’Anm. È quanto deciso nel corso del Comitato direttivo centrale. Il Comitato direttivo centrale ha eletto come segretario generale Ruocco Maruotti (Area) e come vicepresidente del sindacato delle toghe Marcello De Chiara (Unicost). E’ stata eletta una giunta unitaria, ossia composta da tutti i gruppi, ad eccezione di Articolo 101. Parodi, 62 anni, è procuratore aggiunto a Torino ed appartiene al gruppo di Magistratura Indipendente, corrente moderata, che alle elezione per il direttivo ha ottenuto il maggior numero dei voti. «Chiederò in tempi brevi un incontro con il governo. Non possiamo rinunciare a nessuna strada per la difesa della magistratura. Lo sciopero è stato deliberato, oggi non è stato revocato. Tutto ciò che accadrà nei prossimi giorni sarà condiviso con la Giunta, sicuramente non è stato revocato».

