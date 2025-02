Da domani al via la Bit 2025. Calabrese: «Presenteremo una regione che cresce» – VIDEO

L’EVENTO

LAMEZIA TERME Si aprirà domani domenica 9 febbraio l’edizione 2025 della Bit – la Borsa Internazionale del Turismo, la più importante manifestazione in Italia per l’innovazione nel settore Travel, che quest’anno debutta a Fiera Milano – Rho, fino a martedì 11 febbraio. Un’occasione unica sia per gli operatori, sia per i viaggiatori per scoprire le eccellenze del turismo da tutto il mondo, con 1.000 espositori partecipanti e provenienti da 64 Paesi, oltre all’Italia, BIT 2025 sarà una delle edizioni più internazionali degli ultimi anni.

Centinaia i buyer invitati da 49 Paesi: il 45% proviene dall’Europa, Italia compresa; il 27% dalle Americhe; il 18% dall’ Asia. Insomma, una vetrina di primo piano per un settore, il turismo, che per l’italia secondo la stima di confindustria vale 110 miliardi di euro.

Calabrese: «Presenteremo una regione che cresce»

«Un momento importante e positivo per il turismo in Calabria. Siamo all’aeroporto di Lamezia in partenza per la Borsa Internazionale del Turismo». Così l’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese, alla vigilia della nuova edizione 2025 della Bit a Milano. «Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti proprio qui – ha detto – all’aeroporto di Lamezia, all’aeroporto di Reggio e quello di Crotone nell’ultimo anno in termini di presenze in Calabria e in termini di presenze turistiche». «Andiamo oggi alla Bit dove presenteremo la nostra Calabria, le tante opportunità di sviluppo turistico per la nostra regione e, soprattutto, una regione che cresce, che cambia e che avanza».

Le presenze

Particolarmente significativa la rappresentanza delle Regioni italiane, la Calabria sarà presente con le sue caratteristiche, dal mare che la circonda alla neve che si affaccia sulle acque cristalline, dei borghi che custodiscono antiche tradizioni all’ enogastronomia che racconta gusti ancestrali. Giornate intense quelle organizzate dal dipartimento regionale con oltre 40 incontri in formato talk che approfondiranno le peculiarità regionali: dal turismo digitale al marketing territoriale, dal turismo ecosostenibile a quello delle radici, con approfondimenti legati ad una regione a portata di giovani.

