Bit 2025, Calabrese: «I giovani possono vivere di turismo. Destineremo risorse per nuove imprese»

l’intervista del Corriere della calabria

MILANO E’ “four seasons” il claim della Regione Calabria, a Bit Milano 2025: la fiera internazionale del turismo. Il coloratissimo stand di “Calabria Straordinaria” è posto al centro del padiglione, una posizione strategica per intercettare turisti e buyer provenienti da tutto il mondo. «La borsa internazionale del turismo con la presenza della Calabria, con tanti imprenditori, tanti tour operator e momenti di confronto: siamo qui per far conoscere la nostra Calabria, il vero volto della Regione capace di cambiare e crescere», dice al Corriere della Calabria l’assessore regionale al turismo Giovanni Calabrese. «Il turismo rappresenta un asset importante per la Calabria sul quale stiamo investendo come governo regionale, stiamo cercando di fare sistema e lavorare in sinergia con tanti imprenditori». «E’ un momento magico – sostiene Calabrese – ci lasciamo alle spalle un passato negativo ma abbiamo avviato un processo di cambiamento e sviluppo che inizia a portare frutti e risultati misurabili. Lo stiamo vedendo con l’aumento dei voli e l’incremento delle presenze in Calabria, dobbiamo continuare su questo percorso», aggiunge Calabrese.

Il turismo dei giovani

L’assessore regionale poi si sofferma sui giovani, startupper e imprenditori capaci di innovare il mercato, proponendo progetti in grado di attrarre turisti e visitatori. E’ il caso di “Destinazione Sila”, una rete di operatori che per la prima volta lavorano in sinergia e del RailTour che consente una visita dei luoghi più belli della Calabria, attraverso una esperienza unica vissuta a bordo dei treni storici. «I giovani che iniziano a capire che si può vivere di turismo, si possono sviluppare imprese turistiche e nelle prossime settimane attiveremo un finanziamento, un avviso del Dipartimento Lavoro, per sostenere nuove imprese giovanili e dare risorse ai calabresi che vogliono creare realtà importanti». Il turismo, chiosa Calabrese, «rappresenta la nostra vera industria». (f.b)