Catanzaro, il saluto di Fiorita al congresso FdI. Quando la politica riscopre il valore del rispetto

CATANZARO Quando un congresso di partito non diventa solo un’ostentazione di muscoli ma si trasforma in un momento di confronto che mette al bando gli steccati e le contrapposizioni ideologiche. Accade al congresso cittadino di Fratelli d’Italia Catanzaro, che ospita – com’è naturale – le delegazioni dei partiti alleati ma anche il sindaco Nicola Fiorita, sindaco progressista e leader di una coalizione alla quale Fratelli d’Italia si oppone quotidianamente a Palazzo De Nobili. Fratelli d’Italia invita Fiorita e Fiorita risponde sì, nel contesto di un congresso che, pur confermando le critiche all’amministrazione comunale catanzarese, segna un atto di rispetto e di galateo che è chiaramente in controtendenza rispetto agli scontri frontali di questi ultimi mesi sul piano nazionale. Una pagina di buona politica, insomma, come del resto si evince dalle dichiarazioni dei protagonisti del congresso cittadino di Fratelli d’Italia, che ha eletto con voto unitario Pierpaolo Pisano alla guida del partito meloniano catanzarese in un emozionante passaggio di consegne con Benedetta Villani, sotto gli occhi dello “stato maggiore” di FdI, con il sottosegretario e coordinatrice regionale Wanda Ferro, il vicepresidente della Regione Filippo Pietropaolo, il presidente della commissione regionale Bilancio Antonio Montuoro e il delegato nazionale Antonio Tisci.

Benedetta Villani e Pierpaolo Pisano

L’elezione di Pisano

E si parte proprio dagli obiettivi che si pone il nuovo coordinatore di Fratelli d’Italia Catanzaro: «Tutto quello che andremo a fare – ha sostenuto Pisano – lo andremo a fare nel solco delle politiche nazionali del governo Meloni con una grandissima attenzione rispetto alle tematiche cittadine. Fratelli d’Italia è un partito forte in città, strutturato, solido, non è un partito liquido, grazie al grande lavoro in questi due anni da parte del coordinatore uscente Benedetta Villani e al sostegno della nostra classe politica a partire da Wanda Ferro, Antonio Montuoro, Filippo Pietropaolo, i consiglieri comunali che stanno facendo un gran lavoro. L’impegno – ha rimarcato Pisano – è quello di crescere ancora in prospettiva di quelle che saranno le sfide del futuro. Quanto al futuro, l’auspicio – ed è l’obiettivo al quale lavoreremo – è un un centrodestra unito, compatto, sui programmi e sulle idee per essere un’alternativa credibile, ragionare insieme a tutti gli alleati, in maniera paritetica, e mettere in campo tutta la responsabilità necessaria per attivare questo percorso». «Credo – ha commentato a sua volta la Ferro – che per un partito questo sia ovviamente il momento più alto della vita politica. Abbiamo fatto 38 congressi, quello di Catanzaro sta particolarmente a cuore non soltanto perché è la mia città e oggi ci sarà un passaggio di consegne da Benedetta Villani ad una candidatura unitaria. Con grande orgoglio evidenzio che su tutto il territorio provinciale non abbiamo avuto spaccature e siamo andati sinergicamente insieme. Il nostro mondo ci vuole vedere uniti, ci vuole vedere compatti per un partito che ha responsabilità di governo a tutti i livelli, nazionale e regionale e auspichiamo anche in un prossimo futuro anche a livello comunale».

L’intervento del sindaco

In tutti gli interventi poi il senso dell’appartenenza di un partito che anche a Catanzaro si prepara a una sfida impegnativa, quella di costruire l’alternativa al governo di centrosinistra guidato dal sindaco Nicola Fiorita. Un obiettivo che non fa perdere di vista ai meloniani la critica, anche dura e senza sconti, all’amministrazione Fiorita – critica ampiamente confermata nel congresso – ma anche l’importanza di un confronto politico basato sul rispetto. E infatti – cosa abbastanza inedita – FdI ha invitato lo stesso Fiorita a porgere un saluto al congresso. «Io credo – ha spiegato ancora Wanda Ferro – che il sindaco Fiorita, che fa politica all’interno del suo partito, abbia accettato questo nostro invito con grande piacere, è significativo quando i partiti si radicano sul territorio, quando i partiti riescono ad avere un confronto e soprattutto quando c’è un’opposizione che non è un’opposizione fine a sé stessa. Un’opposizione che è stata opposizione dal primo giorno, che ha corso da sola con 30 ragazzi e questo mi sento di dirlo con grande orgoglio, e quando c’è una buona opposizione il governo probabilmente si rafforza». E Fiorita non si è sottratto, salutando e augurando buon lavoro a una platea congressuale che più distante da lui non si può: «Non è semplicissimo stare qui, avevo pensato di preparami qualcosa ma poi – ha esordito Fiorita – ho pensato che sarebbe stato meglio parlare a braccio e parlare con grande schiettezza e grande semplicità. Ci dividono tantissime cose, ci dividono le idee, il giudizio sul governo e sull’amministrazione comunale, ci divide forse la visione del mondo. Ma il confronto non ci spaventa quando avviene nel rispetto reciproco ed è questo il sale della democrazia, con la legittimità volontà di far prevalere le proprie idee. E questo rispetto – ha rilevato il sindaco di Catanzaro – c’è sempre stato, perché ci sono anche alcune cose che ci uniscono o ci possono unire, poche ma ci sono. Riconosco a Fratelli d’Italia una grande cultura politica, costruita a lungo negli anni, una cultura politica che poi diventa anche senso delle istituzioni, ed è quella cultura politica che consente il confronto e che ho ritrovato nell’opposizione di Fratelli d’Italia al Comune, un’opposizione che non è mai trascesa nel dileggio dell’avversario e che non ha mai mirato alla distruzione dell’avversario, un’opposizione che è solo la tenace volontà di affermare le proprie idee. Voi siete un grande partito e io dico, dalla mia esperienza fondata sulla partecipazione, che i partiti sono fondamentali. Voglio poi ringraziare il sottosegretario Ferro per la vicinanza speciale a Catanzaro, il vicepresidente della Regione Pietropaolo per il suo equilibrio. E – ha concluso Fiorita – voglio infine salutare Michele Traversa che ha lasciato un segno indelebile nella città di Catanzaro». (a. c.)

Il nuovo coordinamento cittadino di Fdi

Questa la composizione del coordinamento cittadino Fdi Catanzaro

Eletti:

Annachiara Verrengia

Emanuele Ciciarello

Michele Tucci

Domenico Costa

Stefano Mellea

Luigi Nocera

Carmen Greco

Giampiero Oliverio

Fabio Matarese

Nominati:

Antonio Angotti

Erica Cavigliano

Francesco Leone

Rocco Mangialardi

Danilo Romeo

Di diritto

Luca De Nardo Segretario Gn Catanzaro

Nominato Aurelio Bonacci segretario amministrativo

