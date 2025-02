Don Mimmo Battaglia sarà cittadino onorario di Catanzaro: «Questa città è la sua casa»

un atto di amore

CATANZARO «Il cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, per noi sarà sempre don Mimmo, il “prete di strada”, sempre a fianco degli ultimi e dei perdenti. Catanzaro è la sua casa, la città dove ha dato – nel Centro Calabrese di Solidarietà – la speranza e la gioia di vivere a centinaia di giovani che stavano per perdersi. Si può dire che don Mimmo è una delle personalità più vicine alla filosofia di Papa Francesco e alla sua “Chiesa in uscita”. Don Mimmo, che è nato a Satriano, porta sempre Catanzaro nel suo cuore. È giunto il momento di solennizzare il forte legame di don Mimmo con la nostra città, con il conferimento della cittadinanza onoraria. La mia proposta è stata condivisa all’unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo. Quando l’ho comunicata a don Mimmo ho colto nella sua voce un fremito di commozione. La cerimonia si terrà nei prossimi mesi nella nuova Aula Rossa che stiamo finalmente ultimando». Ad annunciarlo, nei suoi ormai consueti “Pensieri della Domenica” sui social, il sindaco Nicola Fiorita. Nel post Fiorita fa il punto anche su alcune attività messe in campo dall’amministrazione soprattutto per il centro storico – dal recupero dell’ex Istituto Rossi e dall’individuazione della nuova sede del Centro per l’Impiego («dopo decenni di “fuga” dal centro storico, una funzione pubblica torna nel cuore pulsante della città») e annuncia anche che «il Politeama sarà per 12 giorni, dal 5 al 17 aprile, il palcoscenico di Italia’s Got Talent, il seguitissimo format della piattaforma Disney+ che sarà trasmesso in chiaro su Tv8». (a. c.)

