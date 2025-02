Cosenza diviso tra «trattative in corso» e salvezza. Stasera torna Milicchio con “I Fatti del calcio”

calcio in tv

COSENZA Si rinnova stasera alle 20.40 l’appuntamento del lunedì de L’altro Corriere Tv (canale 75) con “I fatti del calcio” condotto dal giornalista Giuseppe Milicchio. Si discuterà ovviamente delle vicende legate al Cosenza calcio, ultimo in classifica nel campionato di serie B ma reduce dal successo casalingo contro la Carrarese che ridà un po’ di speranza nella corsa salvezza.

Durante la puntata si parlerà naturalmente dell’incontro di giovedì scorso tra il sindaco Franz Caruso e il patron Eugenio Guarascio, nel quale quest’ultimo ha annunciato che è disposto a cedere la società e che ci sono delle trattative in corso.

Tanti gli ospiti di Milicchio, da Danilo Rufini, ex giovane calciatore del Cosenza, attualmente allenatore del Vasto, ai giornalisti Sandro Mosca di Tuttosport, Francesco Veltri del Corriere della Calabria e Giuseppe Leo. Come sempre, spazio alla voce del tifoso, “l’uomo che chiude la porta”, il vulcanico Felice Arieta.

