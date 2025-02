Traffico di droga, estorsioni e prostituzione: 9 arresti

dal nazionale

Una vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale di Bari ha portato all’arresto di 9 persone (7 in carcere, uno ai domiciliari e uno destinatario del divieto di dimora nei Comuni di Cassano delle Murge e Santeramo in Colle) coinvolte in un’organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni, minacce, sequestro di persona e sfruttamento della prostituzione. L’indagine, condotta dalla Sezione Operativa della compagnia di Altamura e coordinata dalla procura di Bari, si è svolta tra aprile 2022 e novembre 2023, ha preso il via grazie alle denunce di una donna vittima di minacce e violenze, che ha raccontato di essere stata sequestrata e sfruttata nell’ambito di un’attività di prostituzione forzata. Le indagini, attraverso l’utilizzo di intercettazioni telefoniche e appostamenti, hanno rivelato un quadro allarmante di spaccio di sostanze stupefacenti in diverse aree della provincia, con un’intensa attività di distribuzione di droga, principalmente cocaina e marijuana. Gli indagati, infatti, operavano senza un’associazione stabile, ma in modo coordinato, vendendo la droga attraverso una modalità “itinerante” e avvalendosi di app di messaggistica istantanea per informare i clienti sulla disponibilità di stupefacenti e sui prezzi. Gli acquirenti erano così in grado di ordinare droga direttamente tramite le app, con la possibilità di ricevere la “consegna a domicilio” 24 ore su 24. La diffusione di questa “pubblicità'” online ha reso l’attività di spaccio estremamente fluida e capillare. I carabinieri, grazie a un’intensa attività investigativa, sono riusciti a documentare e fermare questa fiorente attività criminale.