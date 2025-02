Crotone, si dimette da Fratelli d’Italia la capogruppo in consiglio comunale Anna Maria Cantafora

la decisione

CROTONE Si è dimessa da Fratelli d’Italia il capogruppo in consiglio comunale di Crotone, Anna Maria Cantafora. Come scrive in una breve nota, diffusa questa mattina, si tratta di «una decisione che giunge al termine di una lunga e profonda riflessione». Una scelta che «è stata maturata in modo definitivo in seguito al recente congresso per l’elezione del coordinatore dei circoli». Le dimissioni, quindi, sono riconducibili alla recente elezione del coordinatore cittadino dei due circoli di Crotone, Simona Ferraina. Le ragioni del contrasto non sono, però, stati rese note. Quello di Cantafora, comunque, potrebbe non essere l’unico mal di pancia attualmente presente all’interno del partito di Giorgia Meloni. Secondo quanto è dato sapere, infatti, ci sono pezzi importanti del partito che non avrebbero gradito la nota stampa diffusa da Ferraina sulla vicenda dell’Atto aziendale dell’Asp pitagorica. Non sarebbe stata condivisa l’iniziativa messa in campo da Ferraina senza il coinvolgimento del coordinatore provinciale, Michele De Simone. Tornando alle dimissioni di Cantafora, nella nota si legge anche: «Ho preso atto, infatti, che la mia posizione di donna di destra, guidata dalla coerenza con i miei valori e principi, non mi consente più di proseguire il cammino comune all’interno delle attuali logiche locali». Il prossimo passo di Cantafora sarà quello «di informare il presidente del consiglio comunale di Crotone, Mario Megna, della ferma decisione, con effetto immediato, delle dimissioni dal gruppo di FdI e dell’adesione al gruppo misto». Concludendo, Cantafora scrive: «Desidero esprimere la mia sincera gratitudine a tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo percorso, condividendo esperienze e obiettivi. E’ giunto il momento di intraprendere nuove strade che meglio rispecchiano la mia visione politica localmente e la mia identità».

