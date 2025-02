In arrivo 198 milioni per il completamento dell’elettrificazione della linea Jonica

il provvedimento

CATANZARO La Giunta della Regione Calabria, nell’ultima seduta, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Maria Stefania Caracciolo, ha approvato l’atto di programmazione dell’azione 3.2.1 del Pr Calabria 2021-2027, riguardante l’intervento di completamento dell’elettrificazione della linea Jonica “Tratta Catanzaro Lido-Roccella Jonica”. Per tale intervento, che risulta strategico e prioritariamente realizzabile, il Dipartimento regionale Infrastrutture e Lavori pubblici ha predisposto, all’interno del Programma Regionale, il relativo Atto di programmazione ai fini del conseguimento degli obiettivi. La dotazione finanziaria dell’Azione 3.2.1., nella quota di competenza del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, è pari a 198.630.000 euro. «Con questo provvedimento – ha dichiarato l’assessore Caracciolo – prosegue l’impegno della Giunta regionale riguardo al completamento per fasi dell’elettrificazione della linea Jonica. Ad oggi i lavori delle tratte Sibari-Crotone e Crotone-Catanzaro Lido sono stati spediti tra novembre e dicembre 2024, operando in linea con la programmazione temporale dei progetti definitivi approvati, tra Catanzaro Lido e Roccella, di imprimere un’ulteriore accelerazione per il completamento dell’opera».

