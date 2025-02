‘Ndrangheta a Brescello, a processo ammesse quasi tutte le parti civili

l’udienza preliminare

BOLOGNA Prosegue a Bologna, davanti al gup Roberta Malavasi, l’udienza preliminare del processo che vede, tra le 12 persone per cui la Direzione distrettuale antimafia – rappresentata dalla pm Beatrice Ronchi – ha chiesto il rinvio a giudizio, gli ex sindaci di Brescello Giuseppe Vezzani (eletto due volte, dal 2004 al 2014) e Marcello Coffrini (che di Vezzani era l’assessore all’Urbanistica), rimasto in carica fino allo scioglimento del Comune reggiano per infiltrazioni mafiose nel 2016. Entrambi sono accusati di concorso esterno in associazione mafiosa in quanto, stando alle accuse, avrebbero contribuito – pur senza farne parte – alla realizzazione degli obiettivi e al rafforzamento della cosca di ‘ndrangheta che operava nel paese. I reati contestati sono in larga parte quelli contenuti anche nella relazione della commissione d’indagine prefettizia, che portò poi a sciogliere la Giunta. Si parla di permessi di costruzione rilasciati senza la necessaria documentazione, di lavori affidati in modo illegittimo, di abusi edilizi tollerati e di alloggi di edilizia residenziale assegnati a parenti degli esponenti della cosca senza che ne abbiano diritto. Nell’udienza odierna sono stati ammessi quasi tutti gli enti, le associazioni e le persone che avevano deciso di costituirsi parte civile, tra cui i Comuni di Brescello e di Reggio Emilia, la Provincia di Reggio Emilia, la Regione Emilia-Romagna, la Cgil regionale, la Camera del lavoro reggiana, le associazioni antimafia Libera e Cortocircuito e il ministero dell’Interno.

