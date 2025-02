Italia Viva «è convinta che Doris Lo Moro sia la candidatura più autorevole per Lamezia»

L’APPOGGIO

Italia Viva propone «un tavolo programmatico con Doris Lo Moro per il rilancio di Lamezia Terme». Martedì sera il gruppo di Italia Viva di Lamezia Terme si è incontrato per discutere delle prossime elezioni amministrative. «Ipotetici nomi di candidati e divisioni che inseguono le piccole logiche del passato sembrano l’unico interesse politico verso un territorio che sopravvive senza una visone di futuro», fanno sapere in un comunicato. Italia Viva, fin dai primi confronti, «ha cercato di spostare l’attenzione sul programma come elemento collante di tutte le forze politiche del centro-sinistra. In questi giorni l’unico confronto che IV è riuscita a portare avanti, parlando di progetti da realizzare, di necessità concrete e di un’idea di città che vorremmo, è stato con Doris Lo Moro», si legge ancora.

Italia Viva è convinta che Doris Lo Moro «sia la candidatura politicamente più autorevole che il centro-sinistra abbia espresso fino a questo momento, con la quale si può costruire sia la nuova classe dirigente locale, sia quel confronto extraterritoriale che potrà aiutare Lamezia a risollevarsi dopo anni d’inconsistente gestione della città. Italia Viva continuerà questi incontri programmatici sperando che altre forze politiche potranno riunirsi intorno all’unico tavolo che abbia ancora senso sedersi: quello che antepone il bene di Lamezia Terme ad ogni altra logica al ribasso».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato