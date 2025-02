Occhiuto: «I calabresi ringraziano Sbarra. Buon lavoro a Fumarola»

la nomina

«Congratulazioni e buon lavoro al nuovo segretario generale della Cisl, Daniela Fumarola. Con la sua solida esperienza saprà ben interpretare un incarico impegnativo e vitale nelle dinamiche democratiche del nostro Paese. Nel contempo vorrei esprimere un saluto e un sentito ringraziamento al segretario uscente, il calabrese Luigi Sbarra, che alla guida della Cisl nazionale ha dimostrato grandi capacità, tenendo sempre insieme le esigenze e i diritti dei lavoratori e una fondamentale ricerca della mediazione e del confronto. Un ruolo esercitato con equilibrio nelle relazioni sindacali, un pungolo autorevole per gli interlocutori istituzionali, fermo nella difesa dei diritti e in grado sempre di percorrere le vie della collaborazione, utili per individuare soluzioni. Oggi lascia il testimone di una delle principali organizzazioni sindacali in Italia nella consapevolezza di aver fatto un ottimo lavoro, e noi calabresi lo ringraziamo, augurandogli nuove e gratificanti sfide future». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

«Auguro buon lavoro alla nuova segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola, certo che la sua esperienza e la sua competenza le consentiranno di proseguire nell’azione positiva tracciata da Luigi Sbarra, che lascia alla Cisl i risultati di un impegno sui problemi del Paese concreto e serrato. E al Parlamento l’occasione storica di concretizzare l’articolo 46 della Costituzione, approvando, dopo circa 80 anni, la legge (d’iniziativa popolare) proposta dal sindacato di via Po che sancisce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende». Così il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso.

