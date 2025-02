Vertice di governo sulla sanità: due ore di confronto

l’approfondimento

ROMA E’ durato due ore il vertice di governo focalizzato in particolare sulla sanità a Palazzo Chigi. “L’occasione per un confronto ampio su diversi temi della sanità a partire dalle liste d’attesa fino ai medici di famiglia. Un Servizio sanitario nazionale più efficiente e soprattutto più equo è obiettivo comune del Governo, delle Regioni e dei partiti di maggioranza per migliorare i servizi ai cittadini”. È quanto dichiara il ministro della Salute, Orazio Schillaci. Nella sede del governo anche il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia. “A Palazzo Chigi di pace fiscale e rottamazione delle cartelle non ne abbiamo parlato – spiega il governatore -. Giuro, neanche alla fine, poi non so se senza di me…Io comunque ho partecipato come presidente della Conferenza delle Regioni ed era un tavolo generale e un’inquadratura generale sul sistema sanitario in prospettiva, su cui cerchiamo di mettere, con le dovute attenzioni, i ferri in acqua per migliorare la risposta al diritto alla salute dei cittadini di questo paese”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato