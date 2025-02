Catanzaro, Caserta recupera Petriccione e Buso. Out Antonini e Compagnon. «Con il Cittadella gara dura»

calcio serie b

CATANZARO «Recuperiamo Petriccione, che per noi è un giocatore fondamentale perché dà ritmo alla squadra e ha qualità. Il Cittadella? È in salute. Nelle ultime quattro trasferte ha fatto dieci punti e non prendere gol da tre partite. Fisicamente è un’ottima squadra, i suoi calciatori sono in media tra i più alti del campionato. Si tratta di un avversario difficile. Noi dovremo pensare soprattutto a noi stessi». Sono le prime parole di mister Fabio Caserta alla vigilia del match di domani sera al “Ceravolo” tra il suo Catanzaro e il Cittadella.

«In organico, per caratteristiche, non ci sono elementi come Petriccione, ma chi ha giocato al posto suo ha sempre fatto bene. Buso? sta meglio – ha detto ancora l’allenatore giallorosso – ha superato i problemi della scorsa settimana». Sulla mancanza dei gol degli attaccanti, Iemmello a parte, queste le parole del tecnico: «E’ più un compito mio quello di portare gli attaccanti a sfruttare le loro caratteristiche. Effettivamente i loro gol ci mancano, sia per demerito sia per sfortuna, ma posso assicurare che si impegnano tanto e sono convinto che si sbloccheranno». Caserta si è detto soddisfatto dell’esordio di Ilie e ha rivelato che Antonini e Compagnon non saranno della gara». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato