Catanzaro, Federico Bonini Mvp del mese di gennaio della serie B. Dati da bomber

CATANZARO Il 2025 del Trofeo Mvp della Serie BKT si apre con Federico Bonini miglior calciatore del mese di gennaio. Il giocatore del Catanzaro diventa così il primo difensore a ricevere il riconoscimento da quando è stato istituito il premio. Chiamati a votare i giornalisti di Dazn, broadcaster ufficiale del campionato, Stats Perform e Andrea Consales, Founder di Calcio di Periferia. Il calciatore riceverà il riconoscimento ideato da BKT, title sponsor del campionato e riconosciuto ufficialmente dalla Lega B, in occasione del match Catanzaro-Cittadella, anticipo della 26a giornata di campionato, nel corso del cerimoniale pre-gara. I dati Opta relativi al mese di gennaio dicono che nessun giocatore ha segnato più reti di Federico Bonini (tre al pari di Leonardo Mancuso e Alberto Cerri) in Serie B. Numeri insoliti per un difensore che però testimoniano un’importante propensione offensiva, unita a un consistente apporto difensivo. Tra i calciatori di movimento del Catanzaro, Bonini è infatti colui che vanta il maggior numero di duelli vinti (20), respinte difensive (18) e recuperi (14) nella Serie B nel periodo considerato. Inoltre, tra i difensori della Serie A e della Serie B che fatto registrare almeno cinque tiri totali nel mese di gennaio nei rispettivi campionati, il difensore del Catanzaro è nella top 3 per percentuale realizzativa: 50% frutto di tre reti con sei tiri tentati al pari di quanto registrato nel periodo da Denzel Dumfries; solo Nadir Zortea (60% – tre gol con cinque conclusioni) ha fatto meglio. Tra i difensori che hanno realizzato più di una marcatura nel mese di gennaio nella Serie B, solo Fabio Depaoli (una marcatura ogni 74′) vanta un miglior rapporto tra minuti giocati e reti segnate rispetto a Federico Bonini (una ogni 90′). Come se non bastasse, ha totalizzato 12 tocchi in area avversaria (top 3 tra i difensori nella Serie B) e ha tentato 5 volte la conclusione (top 3 nella Serie B). Nato nel 2001, Federico Bonini ha esordito in Serie B con la Virtus Entella nel corso della stagione 2019/2020, per poi vestire le maglie di Bologna e Gubbio. Agli albori della stagione in corso, firma un contratto col Catanzaro, diventando presto un pilastro della squadra che ben sta figurando nella parte alta della classifica, coi giallorossi in piena zona playoff.

