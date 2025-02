Malagò: «La complicità della ‘ndrangheta nelle curve ci ha sorpreso»

il commento

ROMA Il tema legato al contrasto alle infiltrazioni mafiose e delle altre associazioni criminali, anche straniere, nelle manifestazioni sportive “sta a cuore al Coni così come a tutte le federazioni come un’assoluta priorità, sia per il valore sociale e civile sia per il danno economico e di immagine che anche solo il potenziale pericolo di infligge a tutto il sistema sportivo e alla sua economia. Il calcio e il mondo dello sport in generale sono parte lesa di fronte a questa minaccia, ma sono anche chiamati a una nuova e importante assunzione di responsabilità”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in audizione in commissione Antimafia. “Il mondo del calcio sta svolgendo bene la sua parte, aggiornando le regole vigenti per assicurare” che gli eventi sportivi si svolgano “in un contesto di assoluta regolarità, trasparenza e serenità. Il Coni è al fianco della Figc, così come di ogni altra federazione, in questa opera di contrasto a ogni forma di violenza”, ha aggiunto. Il numero uno del Coni ha poi sottolineato, in riferimento alla indagine aperta dalla Procura di Milano sulle presunte infiltrazioni mafiose nelle curve di Milan e Inter, che “la Procura federale” della Figc “ha aperto un’indagine autonoma richiedendo gli atti alla magistratura ordinaria per accertare eventuali responsabilità disciplinari dei tesserati dei due club”. Ancora: “Che le curve siano state in passato frequentate da persone con qualche precedente, anche penale, è una cosa fin troppo nota anche al grande pubblico. Per quanto riguarda la vicinanza, o se vogliamo la complicità, della ‘‘ndrangheta nelle curve tutto questo ci ha sorpreso non poco”, ha continuato Malagò che ha poi risposto ad alcune domande della commissione.