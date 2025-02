Milleproroghe, ritirato l’emendamento pro rettori

la decisione

ROMA E’ stato ritirato l’emendamento al Milleproroghe con cui Forza Italia aveva proposto di prorogare il mandato di alcuni rettori universitari. «Ringraziamo i componenti del Partito democratico in Commissione Affari costituzionali e il capogruppo Andrea Giorgis per il loro impegno determinante nel ritiro dell’iniquo emendamento di Forza Italia sulla proroga del mandato di due rettori». In un comunicato stampa il Pd Calabria commenta così «l’inevitabile rinuncia della maggioranza a sostenere in Senato una norma che, se approvata, avrebbe leso l’autonomia delle università italiane e creato ingiustizia e squilibri nel sistema universitario». «Alla fine ha vinto il buon senso e soprattutto il rispetto delle regole, che non possono essere scavalcate, tanto più per evidenti interessi di potere nella maggioranza di governo. La vicenda – conclude la nota del Pd Calabria – ha confermato l’arroganza e l’imprudenza di un centrodestra in continua campagna elettorale».

«È una grande vittoria dell’autonomia universitaria e del Movimento Cinque Stelle il ritiro dello scandaloso emendamento al Milleproroghe con cui Forza Italia aveva tentato di prorogare il mandato di alcuni rettori». Lo afferma, in una nota, Pasquale Tridico, capo della delegazione parlamentare M5S in seno al Parlamento europeo. «Nello specifico, avevo chiesto proprio il ritiro della norma – spiega l’europarlamentare – insieme ad altri esponenti del Movimento: i parlamentari nazionali Vittoria Baldino, Anna Laura Orrico, Elisa Scutellà e Riccardo Tucci, il consigliere regionale Davide Tavernise, gli amministratori e i consiglieri comunali della Calabria. «Ci auguriamo che Forza Italia abbia recepito la lezione. Noi continueremo a marcare stretto il governo e la sua maggioranza e a contestare puntualmente forzature del genere, ingiustificabili e inammissibili».