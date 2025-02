Sanità in Calabria, la soddisfazione di Fdi per l’aumento dei Lea

il commento

CATANZARO La Regione Calabria ha raggiunto risultati molto incoraggianti nel miglioramento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), registrando un incremento di 18 punti percentuali, dati significativi e incontrovertibili. «L’aumento dei LEA interessa tutte le aree fondamentali della sanità: dalla prevenzione all’assistenza distrettuale, fino all’ambito ospedaliero, come evidenziato anche da organismi di valutazione. Ciò dimostra che le scelte politiche adottate stanno portando a risultati concreti, rafforzando il sistema sanitario calabrese. Siamo consapevoli che esistono ancora criticità e andranno affrontate con l’implementazione degli investimenti e con nuove assunzioni di medici per garantire ai cittadini un servizio sempre più efficiente e vicino alle loro esigenze. La crescita dei LEA è un elemento fondamentale per il miglioramento della sanità pubblica ed è uno dei capisaldi del nostro programma di governo». E’ quanto sostiene in una nota, il Gruppo Consiliare e gli Assessori Regionali di Fratelli d’Italia Calabria.