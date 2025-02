Sanremo, ancora applausi per Brunori Sas. A mezzanotte esce l’album “L’albero delle noci”

la gara

SANREMO “Brunori, Brunori, Brunori”. Ancora appalusi hanno accompagnato, questa sera, l’esibizione di Brunori Sas a Sanremo. Questa sera in abito blu e camicia blu. Il cantautore cosentino si è esibito per secondo nella terza serata del Festival della Canzone italiana.

Questo l’elenco completo di uscita dei 14 Big in gara al festival di Sanremo di stasera: Clara, Brunori Sas, Sarah Toscano, Massimo Ranieri, Joan Thiele, Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento, Noemi, Olly, Coma_cose, Modà, Tony Effe, Irama, Gabbani, Gaia. A votare sono il Televoto e la Giuria delle Radio.

Ma non è tutto. A mezzanotte, infatti, esce l’album di dieci tracce “L’albero delle noci” di Brunori Sas: prende il nome dal brano scelto per Sanremo, comprendente “La vita com’è” (nella colonna sonora del film “Il più bel secolo della mia vita”), “La ghigliottina” e “Il morso di Tyson”. (redazione@corrierecal.it)

