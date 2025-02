Treni, interrotto per lavori il tratto Lamezia-Catanzaro Lido dal 15 al 17 febbraio

l’annuncio

LAMEZIA TERME Dalle 6:00 di sabato 15 febbraio alle 7:30 di lunedì 17 febbraio, a causa di lavori di manutenzione straordinaria nella galleria di Macellinara, sarà interrotto il traffico ferroviario sulla linea Lamezia Terme centrale-Catanzaro Lido, con conseguente modifiche alla circolazione. Rfi dovrà effettuare dei lavori necessari per ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura a seguito dei danni causati dalle scorse ondate di maltempo. In particolare si procederà ad eseguire un’azione di risanamento della massicciata con pietrisco di nuova fornitura. Verranno inoltre realizzati degli interventi di ripristino dei sistemi di convogliamento delle acque.

È prevista una riprogrammazione del servizio ferroviario con corse bus e modifiche degli orari, con aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale. Le modifiche sono in corso di inserimento sui sistemi di vendita dell’impresa ferroviaria.