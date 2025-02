Università Mediterranea, dal prossimo anno attivo il corso di Ingegneria elettronica e biomedica

la novità

REGGIO CALABRIA Continua il percorso di potenziamento dell’offerta formativa dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Il Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Regione Calabria ha espresso all’unanimità, il suo parere favorevole per l’attivazione, presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, del corso di Corsi di Laurea triennale in “Ingegneria elettronica e biomedica”, nella Classe Laurea L-8 R. Il Corso di Laurea in “Ingegneria elettronica e biomedica” è stato progettato per formare figure professionali con competenze interdisciplinari nell’ambito dell’ingegneria dell’informazione, con particolare attenzione ai settori dell’elettronica e della biomedica. Le laureate e i laureati potranno operare in ambiti specifici come: progettazione, sviluppo e manutenzione di dispositivi e sistemi elettronici e biomedicali; sviluppo e gestione di tecnologie biomedicali in ospedali, aziende e centri di ricerca; ma anche nei classici ambiti dell’Ingegneria dell’Informazione quali automazione industriale, dispositivi per IoT e Industria 5.0.Il corso di laurea in “Ingegneria elettronica e biomedica”, fortemente sollecitato e supportato da istituzioni e aziende del territorio nel superiore interesse dei giovani calabresi, che avranno la possibilità di acquisire nuove e significative competenze universitarie senza la necessità di doversi spostare.

