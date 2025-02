Anziano investito da un’auto a Cassano: trasferito all’Annunziata, non è grave

il fatto

CASSANO ALL’IONIO Un 88enne è stato investito nel pomeriggio da un’auto, tra via Maroncelli e corso Laura Serra. Dopo i soccorsi del 118 è stato trasportato all’ospedale civile dell’Annunziata, dove si trova in condizioni non gravi. A darne notizia è la Gazzetta del Sud. L’anziano stava attraversando sulle strisce pedonali e la bassa velocità dell’auto che lo ha investito ha evitato danni peggiori: secondo la ricostruzione, l’automobilista sarebbe stato disturbato da un raggio di sole che gli avrebbe offuscato la vista per qualche secondo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Cassano all’Ionio.