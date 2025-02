Cosentini (Psdi): «Il M5s a Rende cercava una sintesi e ha trovato il nulla»

verso le elezioni

RENDE «Il Movimento 5 stelle ha radunato intorno al tavolo delle idee tutti i partiti e gruppi presenti sul territorio di Rende, un esercito. Cercavano una sintesi, hanno trovato il nulla, tutti contro tutti. Questa a mio parere non è la strada da seguire». A dirlo in una nota è Luigi Cosentini, coordinatore regionale del Psdi.

«Evitiamo che i colpevoli del commissariamento per mafia del Comune – prosegue Cosentini – possano diventare ancora oggi protagonisti della scena politica. Noi lavoriamo per trovare, intorno ad un progetto e programma serio, una figura che possa guidare la città di Rende con esperienza e capacità amministrativa. Dopo un periodo buio abbiamo il bisogno di respirare aria nuova. Crediamoci».

