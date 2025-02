«Qual è il futuro degli ospedali di Vibo Valentia e della Piana di Gioia Tauro?»

consiglio regionale

CATANZARO “ A che punto è l’approvazione dell’Accordo di Programma Quadro per l’utilizzo dei fondi di cui all’art. 20 della legge 67/1988, destinati all’approvazione del progetto esecutivo del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia e al progetto definitivo del Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro?”. È quanto chiede la consigliera regionale Amalia Cecilia Bruni in un’interrogazione indirizzata al Presidente della Giunta regionale, sul futuro dei nuovi ospedali di Vibo Valentia e della Piana di Gioia Tauro. La questione riguarda l’uso dei fondi destinati a questi progetti, previsti per garantire una sanità moderna e funzionale per le due aree. Nell’interrogazione, Bruni evidenzia la situazione attuale, spiegando che con il Decreto Commissariale n. 84 del 5 aprile 2024, il Commissario ad Acta ha definito la programmazione delle risorse residue per la realizzazione dei nuovi ospedali, quantificate in 171.518.700 euro. Di queste, una parte è destinata al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, per il quale è necessario un finanziamento di 30 milioni di euro per l’approvazione del progetto esecutivo, mentre per il Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro è stato quantificato un fabbisogno di 141.518.700 euro per il progetto definitivo. La consigliera sottolinea, però, che “nonostante l’importanza dei progetti, a distanza di circa un anno dall’approvazione del DCA 84/2024, nessuno dei due ospedali ha visto concretizzarsi il passaggio decisivo: l’approvazione dell’Accordo di Programma Quadro (APQ), condizione necessaria per l’utilizzo effettivo dei fondi, non è ancora stata ratificata”. La consigliera Bruni richiede, quindi, al Presidente della Giunta regionale di fornire un aggiornamento dettagliato sullo stato di approvazione dell’Accordo di Programma Quadro, affinché le risorse destinate a questi importanti progetti possano finalmente essere sbloccate e utilizzate per la realizzazione dei nuovi ospedali. L’interrogazione di Amalia Bruni – si legge in una nota – “pone un importante accento sulla necessità di velocizzare i processi amministrativi e decisionali, affinché le risorse siano impiegate in tempi brevi, a beneficio della salute e del benessere dei cittadini calabresi”.

