Tridico: «Costruiamo l’alternativa sui temi». Fiorita e Caminiti al dibattito promosso da Asprom

il confronto

CATANZARO “Calabria regione d’Europa: welfare, diritti, autonomia differenziata” è il tema di cui domenica 16 febbraio discuteranno a Catanzaro l’europarlamentare M5S Pasquale Tridico, il sindaco della città, Nicola Fiorita, Giusy Caminiti, primo cittadino di Villa San Giovanni, la docente Unical Rosanna Nisticò e Pasquale Neri, portavoce del Forum del Terzo Settore. Promosso dall’associazione Asprom, di cui Tridico è presidente, l’appuntamento è in programma alle ore 17 a Palazzo de Nobili. Il dibattito verrà moderato da Mimmo Talarico, direttore di Asprom, e sarà preceduto da un ricordo del compianto professore universitario Vittorio Daniele, economista e autore di importanti pubblicazioni sui divari fra Sud e Nord.

«Si ritorna a parlare del Mezzogiorno, di analisi e proposte per la Calabria. C’è l’esigenza di affrontare in profondità la nuova questione meridionale e – precisa Tridico – di volgere lo sguardo alle opportunità che possono derivare dalla progettazione e dai fondi europei. La Calabria è in forte difficoltà per le condizioni del proprio Servizio sanitario, dei trasporti e dello Stato sociale, come per la disoccupazione, l’emigrazione e lo spopolamento che la riguardano. Si tratta di problemi gravi che il governo Meloni non affronta e che, anzi, alimenta con l’insistenza cieca sull’autonomia differenziata e su opere insostenibili quanto rischiose. Allora bisogna partire dall’ascolto dei territori e delle ragioni dei loro sindaci».

«Nel frattempo, Asprom continua a promuovere – sottolinea Talarico – ricerche e strategie per lo sviluppo del Mezzogiorno, puntando sulla formazione del capitale umano e sull’utilizzo mirato delle risorse europee».