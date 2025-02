Arrestato in Calabria il latitante Occhiuzzi, Piantedosi: «Operazione importante»

il punto

ROMA «Il mio più sentito plauso alle Forze dell’ordine per due importanti operazioni che testimoniano, ancora una volta, l’efficacia e la determinazione dello Stato nel contrasto alla criminalità. In Calabria, i carabinieri del Comando provinciale di Cosenza hanno arrestato Luca Occhiuzzi, latitante da oltre due anni e accusato di importanti reati aggravati dal metodo mafioso. Un’operazione che conferma l’impegno costante dell’Arma e della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro nel colpire con fermezza la criminalità organizzata, riaffermando la presenza dello Stato sul territorio». Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. «Parallelamente – aggiunge il ministro -, esprimo grande apprezzamento per il lavoro della Polizia di Stato che, in collaborazione con la Polizia spagnola, ha rintracciato e arrestato a Madrid il latitante Salvatore Vesperino. Un risultato importante che pone fine alla fuga di un soggetto condannato in via definitiva per reati gravissimi, tra cui il ferimento di un artificiere della Polizia di Stato a Firenze nel 2018.Questi arresti rappresentano un segnale chiaro: lo Stato non arretra di fronte a nessuna forma di criminalità e continuerà a operare con determinazione per assicurare alla giustizia chi si rende responsabile di atti criminosi. A tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine coinvolti in queste operazioni va il mio più sincero ringraziamento».