Cosenza, Alvini: «Florenzi è out, Artistico in forse, facciamo affidamento su Garritano»

COSENZA Non è il migliore Cosenza quello che domani affronterà in trasferta la Juve Stabia. A dirlo è stato Massimiliano Alvini stamattina in conferenza stampa. «E’ stata una settimana con qualche problema di troppo – ha rivelato il tecnico –, Florenzi (distorsione con interessamento dei legamenti della caviglia, ndr) non è convocato mentre Rizzo Pinna torna a disposizione con una settimana un po’ diversa rispetti agli altri. Artistico e altri due giocatori hanno lavorato a lungo a parte e vedremo nella rifinitura come stanno. Ma al di là di ciò, non cambieremo tanto rispetto alla gara di sabato scorso contro la Carrarese. Sicuramente tornerà a disposizione Garritano, un elemento sul quale facciamo affidamento e giocherà». Alvini ha ammesso di non sapere quanti punti mancano al raggiungimento dei playout, «non guardo queste cose – ha affermato –, penso partita dopo partita. Non posso ragionare in questi termini. La cosa più importante è la partita di domani e poi vedremo strada facendo». Capitolo Ciervo e Fumagalli, a cui è stato dato meno spazio di recente: Alvini ha detto di contarci al 100%, «mi fido di loro e sono certo che nelle prossime tredici partite faranno bene come hanno fatto a inizio campionato. Bisogna essere obiettivi, il percorso di certi calciatori in una stagione può avere alti e bassi, specialmente chi non ha alle spalle un percorso importante. Ciervo e Fumagalli non hanno ancora una grande esperienza di questi campionati. Hanno fatto bene, sono certo che faranno benissimo da qui alla fine e saranno utili per noi. Domani sono pronti per giocare dall’inizio o entrare in qualsiasi momento». «Cambio tanto le formazioni? Può darsi – ha detto l’allenatore rossoblù – ma ci sono stati tanti infortuni e squalifiche. L’importante è non cambiare i principi di gioco. Abbiano 24-25 giocatori di pari livello». Sulla Juve Stabia: «Sarà una partita da ritmi alti, la Juve Stabia è una realtà solida di questo torneo, sta facendo bene e non è più una sorpresa. Rispetto per loro, ma dobbiamo pensare a ciò che vogliamo fare noi in campo, dovremo essere equilibrati. Sarà bello giocare in un ambiente caldo».

