Lamezia, la “strigliata” di Calenda al Comune: «La città non è pronta per ricevere turisti» – VIDEO

la visita

LAMEZIA TERME «Il castello Bizantino- Normanno-Svevo a Lamezia Terme ha una storia particolare che ha coinvolto Federico II e il figlio Enrico lo Sciancato. Purtroppo è in condizioni fatiscenti e non è visitabile anche dopo aver preso risorse europee per la valorizzazione. Uno spreco assurdo». Nel suo tour lametino il leader di Azione Carlo Calenda ha fatto tappa al Castello e al Museo Archeologico, vedendo con gli occhi e toccando con mano le potenzialità ma anche le enormi criticità che affliggono questa terra. Tra le criticità, la mancata valorizzazione dei propri “tesori”, da qui anche una forte critica al Comune di Lamezia Terme nel momento in cui Calenda non si aspettava di trovare il Castello chiuso. Prima su facebook, e poi anche in occasione di un incontro con i militanti di Azione all’inaugurazione della sede cittadina del partito: «Azione – ha affermato Calenda – è ormai molto radicata in Calabria, ha due validissimi consiglieri regionali, amministratori un po’ ovunque, a Lamezia Terme siamo presenti e soprattutto pensiamo che bisogna fare un piano di rilancio della città. Faccio un piccolo esempio: volevo andare a vedere il Castello Svevo Normanno, ma non è normale che sia chiuso: ha preso dei fondi europei, ma non ci si può neanche arrivare. Ma che senso ha? Non è che Lamezia ha 200 di questi posti, è il posto più importante culturalmente, perché non si può mettere a posto? Ecco, io credo – ha proseguito il leader di Azione – che queste sono le cose di cui si deve occupare il prossimo sindaco. Lamezia ha un sacco di problemi. Bisogna essere in grado di attrarre investimenti ma qui ci sono investimenti sospesi da 24 anni: del Castello ho già detto, il museo un tentativo lodevole ma è un museo che può essere potenziato moltissimo. Lamezia ha l’aeroporto, è un veicolo straordinario. Francamente – è l’affondo finale di Calenda – non mi pare che sia una città pronta a ricevere i turisti e questo è un gravissimo problema».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato